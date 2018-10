California : il Falcon 9 dà spettacolo, effetto incredibile nei cieli di Los Angeles [VIDEO]

Autentico spettacolo nei cieli di Los Angeles. Razzo Falcon 9 come una meteora. Il video.

Ennesimo successo per l’azienda aerospaziale SpaceX, con sede in California, che ha ideato il razzo Falcon 9 vero e proprio fiore all’occhiello del campo spaziale. Il razzo ha da poco concluso con successo il suo 12esimo atterraggio, per la prima volta avvenuto sulla costa della California invece che in mare sulla solita nave-drone o sulle piattaforme della Florida. Sia il lancio che l’atterraggio in quest’ultima occasione sono avvenuti nei pressi di un sito di lancio californiano, 210 km a nord di Los Angeles.

Il Falcon 9 è composto da due stadi, entrambi spinti da motori Merlin a ossigeno liquido e RP-1, inoltre il primo stadio è progettato per essere riutilizzato ed infatti siamo già al dodicesimo utilizzo dello stesso. Ricordiamo che l’obiettivo del Falcon 9 è quello di rifornire la ISS (Stazione Spaziale Internazione) in orbita attorno alla Terra.

SPETTACOLO NEI CIELI DI LOS ANGELES

Come potete vedere nel video il Falcon 9 ha dato spettacolo nei cieli americani ed in particolare su Los Angeles : poco dopo il lancio, avvenuto poco dopo il tramonto, il razzo ha raggiunto gli strati superiori dell’atmosfera innescando uno spettacolare effetto visibile da centinaia di chilometri di distanza. Probabilmente si è trattato della scia di gas del combustibile in reazione con gli strati superiori dell’atmosfera. L’effetto è stato davvero mozzafiato dando quasi l’impressione dell’impatto di una meteora. Il video è stato registrato in “time-lapse”, ovvero è stato velocizzato.



