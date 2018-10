Cambio orario 2018: da ora legale a ora solare a fine mese

Fra qualche settimana sarà tempo di cambiare l’ora: come di consueto, l’ultimo week end di Ottobre segna infatti il passaggio da ora legale ad ora solare.

Il cambio orario si verificherà la notte fra 27 e 28 Ottobre, quando le 3.00 diverranno le 2.00, con lo spostamento delle lancette degli orologi un’ora indietro. Spostamento che ci consentirà, per la gioia di molti, di riposare un’ora in più la notte di Domenica 28 Ottobre.

L’ora solare determinerà inoltre una riduzione della durata della luce naturale al pomeriggio, col sole che tramonterà un’ora prima. Dunque al pomeriggio farà buio prima, mentre al mattino il sole sorgerà un’ora prima.

L’orario solare ci terrà compagnia per il proseguo della stagione autunnale, per tutto l’inverno e per i primi giorni di Primavera, quando verrà sostituita nuovamente dall’ora legale, per la precisione il 31 Marzo 2019.



Articolo di Francesco Ladisa



SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte