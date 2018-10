Meteo oggi: migliora, residue piogge e isolati temporali

Meteo oggi: Meteo in netto miglioramento, residue piogge al Sud Italia.

Meteo oggi – Le condizioni atmosferiche sono finalmente tornate a migliorare su gran parte del territorio nazionale, tuttavia su poche zone del territorio italiano potranno ancora verificarsi isolate piogge e temporali.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali modello matematici, nel corso della mattina, cieli nuvolosi o coperti interesseranno un po tutto il Nord Italia, poco nuvoloso o nuvoloso al Centro, mentre al Sud Italia, complice residua instabilità potranno ancora verificarsi piogge e temporali sulla Puglia e in maniera isolata anche sul Sud della Sicilia.

Nel corso del pomeriggio deboli piogge e rovesci potranno interessare un po tutto l’Appennino centro meridionale, torna stabile sui territori costieri dove tenderà a tornare soleggiato.

In serata le condizioni atmosferiche torneranno stabili sugran parte del territorio nazionale e accompagnate da cieli sereni. Possibili ultime isolati temporali in Sicilia e in particolar modo tra le province di Siracusa e Ragusa.



Articolo di Luca Mennella



