Previsioni Meteo : breve stabilità, attenzione in settimana! Vasta perturbazione in arrivo

Perturbazione atlantica a due passi dall’Italia, maltempo in settimana! Ora una breve tregua…

Previsioni meteo / Dopo il forte maltempo dei giorni scorsi, qualche residua nota d’instabilità continua ad interessare la nostra penisola e segnatamente le regioni del sud (Puglia e Sicilia in particolare). Si tratta perlopiù di fenomeni deboli e molto isolati segno che l’atmosfera non si è ancora totalmente stabilizzata e persiste ancora qualche sacca d’aria fresca alle alte quote.

Tra stasera e domani l’alta pressione si rafforzerà lievemente su gran parte d’Italia regalando diverse ore stabili sebbene permanga il rischio di nuovi isolati piovaschi su Sardegna e le zone interne di Sicilia e Calabria. Nel complesso avremo cieli sereni o poco nuvolosi sino a domani sera, dopodichè il tempo è destinato a cambiare nuovamente!

MALTEMPO DIFFUSO IN ARRIVO

Una perturbazione atlantica attualmente isolata sul Mediterraneo occidentale riuscirà a raggiungere l’Italia nel corso dei prossimi giorni, segnatamente tra mercoledi 10 e giovedi 11, apportando un diffuso guasto del tempo. La perturbazione giungerà da ovest, ovvero dalla Francia e dalle isole Baleari e pertanto colpirà in maniera diretta i settori più occidentali della nostra penisola : ci riferiamo a Sardegna, Liguria, Toscana, Piemonte e Valle d’Aosta.

Su queste regioni il tempo si guasterà gradualmente tra il pomeriggio e la sera di mercoledi 10 per via dell’arrivo di vasti sistemi nuvolosi carichi di pioggia. Il cuore della perturbazione giungerà nella giornata di giovedi 11 su tutto il nord-ovest e le regioni tirreniche centro-settentrionali : tra la notte di giovedi e le ore pomeridiane non escludiamo l’arrivo di temporali piuttosto forti su Sardegna, Liguria, Toscana, basso Piemonte ed Emilia, in grado di scaricare quantitativi di pioggia superiori agli 80-100 mm.





Sempre nella giornata di giovedi la perturbazione riuscirà a coinvolgere tutto il nord-est e parzialmente le regioni adriatiche e il sud. Insomma si prospetta una giornata instabile su buona parte del nostro territorio nazionale.

Fortunatamente la perturbazione sarà di movimento e non statica : pertanto già giovedi sera il tempo tenderà gradualmente a migliorare, in attesa però in un’altra perturbazione che potrebbe coinvolgere in maniera marcata le isole Maggiori : di questo scenario ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti!



Articolo di Raffaele Laricchia

