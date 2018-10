Le notizie di InMeteo sono su Squidd, l’applicazione che ti fa anche imparare l’inglese!

Squidd è una applicazione per smartphone in forte crescita, scaricata da oltre un milione di utenti, che consente di rimanere informati sui principali temi di attualità e su una vasta scelta di argomenti, con facilità e immediatezza.

Il team italiano di Squid App Italia ha inoltre ideato da poco una sezione interattiva all’interno dell’applicazione stessa per facilitare l’apprendimento dell’inglese, una lingua sempre più importante e in molti ambiti ormai fondamentale. Scopriamo qualcosa in più!

“Squid è un’app pensata per i giovani e sviluppata proprio per soddisfare quelle che sono le nuove esigenze formative. Proprio per questo, quotidianamente inseriamo e controlliamo i contenuti, per garantire la migliore esperienza possibile ai nostri utenti. Non finisce qui. Volendo abbracciare appieno quella che è la nostra missione educativa, abbiamo deciso di creare una sezione per l’apprendimento della lingua inglese. Dopo aver contattato i migliori insegnanti di lingua e dopo aver lavorato per mesi al progetto, finalmente il giorno zero è arrivato. Si tratta del fiore all’occhiello della nostra app, un luogo interamente destinato a chi desidera apprendere da zero o migliorare il suo livello d’inglese. Siamo davvero orgogliosi del nostro lavoro, al punto che abbiamo deciso di renderlo gratuito per tutti. Può sembrare un controsenso, lo ammetto. Ma per noi la cultura non ha prezzo. Perciò siamo fieri del fatto che chiunque potrà usufruire di questo servizio senza doversi preoccupare di null’altro, se non del fatto di studiare e compilare gli esercizi.

Ah già, quasi dimenticavo. Questa sezione sarà interattiva! Ci saranno moltissimi esercizi su cui esercitarsi, tantissimi articoli selezionati e un layout strepitoso.”

Per chi ci volesse seguire attraverso il proprio smartphone o tablet, continuando a leggere le notizie e le previsioni meteo di InMeteo.net, è possibile farlo anche con Squidd. L’unica fonte sulla meteorologia e le previsioni del tempo in Italia, su Squidd, è proprio il nostro sito.





Per leggere tutte le notizie di Squidd, vi basterà andare sugli store di Android e iOS e scaricare la App SQUID. Potrete personalizzare le vostre notizie da avere sempre in tempo reale e con una notifica selezionando i vostri “preferiti” dove vi consigliamo caldamente di scegliere InMeteo!

Non vi resta che scaricarla!



Articolo di Francesco Ladisa

