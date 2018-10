Meteo : tanto Sole e aumento delle temperature oggi, vasti temporali in Sardegna

Alta pressione in rinforzo sull’Italia, Sardegna ai margini, attenzione in giornata.

Meteo / L’alta pressione si sta rinforzando lievemente e momentaneamente su gran parte della nostra penisola come dimostrato dai cieli diffusamente sereni presenti stamattina. Non mancano anche locali foschie e banchi di nebbia nelle conche e a tratti in pianura Padana. Ai margini dell’alta pressione la Sardegna, più vicina alla perturbazione atlantica che staziona da ieri nel Mediterraneo occidentale.

Proprio sull’isola sarda si stanno verificando temporali piuttosto forti e incisivi in quanto risultano stazionari : colpite principalmente le aree sud-occidentali dell’isola.

Ma cosa accadrà in giornata?

Oggi 9 ottobre 2018 il tempo si presenterà stabile e soleggiato su quasi tutta la penisola ad eccezione della Sardegna e delle zone interne del sud. In particolare vi è la possibilità che si formino locali acquazzoni o temporali pomeridiani sull’Appennino calabrese e sui settori centro-orientali della Sicilia (prevalentemente nelle aree interne).

Discorso diverso per la Sardegna dove non avremo la classica instabilità pomeridiana, bensì condizioni di maltempo diffuso e organizzato legato alla perturbazione situata nel Mediterraneo occidentale. Il Sardegna saranno ancora possibili piogge diffuse, solo localmente di forte entità, su cagliaritano e Sud Sardegna, senza escludere un possibile coinvolgimento del sassarese e le zone interne del nuorese.

La perturbazione presente sul Mediterraneo occidentale tenderà nei prossimi giorni a colpire anche l’Italia (VEDI QUI).





TEMPERATURE IN AUMENTO

La presenza del Sole su gran parte d’Italia e l’attivazione di deboli correnti miti provenienti da sud (per effetto della perturbazione posta a ovest dell’Italia), produrranno un generale aumento delle temperature specie nei valori massimi. La colonnina di mercurio si porterà agevolmente tra i 23 e i 27°C da nord a sud.



Articolo di Raffaele Laricchia

