Milano : vasto incendio in un’azienda chimica di Cologno Monzese [IMMAGINI]

Vasto incendio in serata a Milano, zona Cologno Monzese. Colonna di fumo nero e denso ben visibile.

Un vasto incendio si è scatenato nelle prime ore della sera nell’area nord di Milano, esattamente a Cologno Monzese. L’incendio è divampato in un capannone dell’azienda chimica della Policril, in viale Spagna, situato nel quartiere industriale adiacente la tangenziale Est.

Dall’incendio fuoriesce un’altissima colonna di fumo denso e nero visibile da decine di chilometri di distanza e che sta suscitando apprensione nella popolazione milanese. L’intensità del fumo lascia intendere che le fiamme abbiano colpito una grossa quantità di materie plastiche. Numerosi i vigili del fuoco giunti a Cologno Monzese da Milano, Sesto San Giovanni e dalla Brianza per cercare di domare le fiamme. Sul posto presenti anche forze dell’ordine e ambulanze per prestare soccorso ai residenti della zona. Stando alle prime notizie pare che al momento dell’esplosione che ha scatenato l’incendio non vi fossero persone all’interno della struttura.

Prev 1 of 3 Next



Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK





Ultime notizie Leggi tutte