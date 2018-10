Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 9 ottobre 2018 (ultimi terremoti, orario)

Terremoto in tempo reale INGV / Proseguono le scosse sull’Etna. Aggiornamenti in diretta.

Terremoto in tempo reale, INGV / Nuove scosse di terremoto tra la notte e il primo mattino sull’Etna, non avvertite. Attività sismica che, ricordiamo, è legata all’attività vulcanica dell’Etna. Altrove nulla da segnalare al momento.

Di seguito troverete l’elenco con tutte le scosse registrate in Italia oggi 9 Ottobre 2018 con magnitudo superiore al 2.0 della scala richter (secondo lo schema “orario, epicentro e magnitudo”). In caso di eventi rilevanti o ben avvertiti ci saranno focus cliccabili con maggiori informazioni. Non saranno inserite le scosse strumentali, con magnitudo inferiore al 2.0 della scala richter, a meno di eventi estremamente superficiali e quindi avvertiti dalla popolazione.

TERREMOTO ORARIO , COMUNE DELL’EPICENTRO E MAGNITUDO

– ore 00.09 (SICILIA — MILO, CT) – M2.0

– ore 04.29 (ISOLE EOLIE) – M2.2

– ore 07.24 (SICILIA — ETNA) – M2.2

– ore 07.26 (SICILIA — ETNA) – M2.0

– ore 07.48 (SICILIA — ETNA) – M2.4

(ultimo aggiornamento ore 08.40)

Articolo di Raffaele Laricchia

