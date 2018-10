Allerta meteo della Protezione Civile: livello arancione per tutta la Liguria e Genova per domani 11 Ottobre

Una intensa perturbazione atlantica arrecherà una forte ondata di maltempo sulla Liguria fra stasera e la giornata di domani. In un articolo precedente, abbiamo analizzato la situazione e avvisato del rischio di precipitazioni particolarmente severe sulla Liguria centro-occidentale nella giornata di Giovedì 11 Ottobre, che potrebbero dar vita a disagi e criticità sul territorio.

Da pochi minuti è arrivata anche l’allerta ufficiale della Protezione Civile regionale (sulla base delle previsioni dell’Arpal). Per la giornata di domani è stata emessa un’allerta arancione rivolta a tutta la regione. Su Genova l’allerta scatterà a mezzanotte e sarà di livello arancione fino alle 18 di domani, ora in cui dovrebbe essere declassata a gialla, fino alle 20. Secondo i tecnici di Arpal, però, la situazione deve essere monitorata costantemente, poichè non si escludono evoluzioni in corso.

Bollettino previsionale:

OGGI, MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE: Progressivo peggioramento dal pomeriggio con l’arrivo di precipitazioni a partire da Ponente, anche a carattere di rovescio o temporale. Dal tardo pomeriggio alta probabilità di rovesci o temporali forti sulle zone AD, bassa probabilità dei fenomeni forti sul resto della regione.

DOMANI, GIOVEDI’ 11 OTTOBRE : Condizioni fortemente perturbate con precipitazioni anche forti su ABD e moderate su CE, che porteranno a cumulate elevate su tutte le zone. Una spiccata instabilità porta ad un’alta probabilità di rovesci o temporali forti, organizzati e localmente anche stazionari su tutte le zone. Venti da Sud-Est fino a forti su C con qualche rinforzo in mattinata anche su B. Venti settentrionali fino a forti su AB. Mare in aumento fino ad agitato su A e B, fino a molto mosso su C.

Questa la scansione oraria e la zone coinvolte.

ZONA A (bacini medi e piccoli) gialla dalle 18 di oggi, mercoledi’ 10 ottobre alle 23.59. arancione dalle 00.00 di domani, giovedi’ 11 ottobre alle 18.00, poi gialla fino alle 20.00

ZONA A (bacini grandi): arancione dalle 00.00 alle 20.00 di domani, giovedi’ 11





ZONA B arancione dalle 00.00 alle 18 di domani giovedi’ 11, poi gialla fino alle 20.00

ZONA C (bacini medi e piccoli): gialla dalle 00.00 alle 6.00 di domani giovedi’ 11, poi arancione fino alle 18, quindi gialla fino alle 20.

ZONA C (bacini grandi): gialla dalle 6.00 alle 18.00 di domani, giovedi’ 11

ZONA D (bacini medi e piccoli): gialla dalle 18 di oggi, mercoledi’ 10 alle 23.59, poi arancione dalle 00.00 alle 18 di domani, giovedi’ 11, poi gialla fino alle 20.

ZONA D (bacini grandi): arancione dalle 00.00 alle 20.00 di domani giovedi’ 11

ZONA E (bacini piccoli e medi): gialla dalle 00.00 alle 6.00 di domani giovedi’ 11, poi arancione fino alle 18.00 quindi gialla fino alle 20.00

ZONA E (bacini grandi): gialla dalle 6.00 alle 18.00 di domani giovedi’ 11.



Articolo di Francesco Ladisa

