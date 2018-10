Allerta meteo della Protezione Civile per domani: il comunicato importante con le zone a rischio

Pesante maltempo nella giornata di domani al Nord-Ovest e su parte delle regioni tirreniche per questa intensa perturbazione atlantica che sta già apportando disagi in Sardegna, come vi abbiamo raccontato attraverso vari articoli.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo valida per la giornata di domani. Vediamo quali saranno le zone più colpite dal maltempo:

Bollettino meteo Giovedì 11 Ottobre 2018

Precipitazioni:

– diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Liguria centro-occidentale, con quantitativi cumulati molto elevati;

– diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto della Liguria, sui settori meridionali del Piemonte, sui settori occidentali della Toscana e sui settori meridionali e orientali della Sardegna, con quantitativi cumulati da moderati a elevati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Piemonte e Toscana e su Valle d’Aosta, settori occidentali della Lombardia e settori appenninici ed occidentali dell’Emilia Romagna, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Lombardia, dell’Emilia Romagna e della Sardegna, sui settori settentrionali di Umbria e Marche, sui settori tirrenici del Lazio e su Puglia meridionale e rilievi di Calabria centro-meridionale e Sicilia orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui citati settori di Lombardia, Emilia Romagna, Sardegna, Marche e Umbria, sui settori tirrenici del Lazio settentrionale e meridionale e sui rilievi di Calabria e Sicilia nord-orientale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile calo nei valori massimi sulle regioni nord-occidentali.

Venti: inizialmente forti sud-orientali sulla Sardegna, in attenuazione; tendenti a forti settentrionali sulla Liguria centro-occidentale.

Mari: molto mossi il Mar Ligure, il Mare e il Canale di Sardegna, il Tirreno settentrionale e i settori ovest del Tirreno centro-meridionale.





Articolo di Francesco Ladisa

