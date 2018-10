Allerta meteo Estofex: Sardegna e Nord Ovest a rischio nubifragi

Allerta meteo Estofex – Nuova perturbazione atlantica in arrivo, peggiora!

Allerta meteo Estofex – Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di allerta meteorologica (livello 1 su massimo di tre) per la giornata di oggi Mercoledì 10 Ottobre 2018.

La situazione sinottica vede la presenza di una vasta goccia fredda situata sull’Europa Occidentale. Questa, dati i vivaci contrasti che genera, favorisce la formazione di moderati-forti rovesci e temporali anche sulle regioni più occidentali italiane. L’allerta meteorologica riporta la seguente dicitura: “A level 2 was issued for E coastlines of Corsica and Sardegna mainly for excessive rainfall. A level 1 was issued for NW Italy mainly for excessive rainfall.”

Ovvero: ” Il livello di allerta 2 è stato emanato per le coste Est di Corsica e Sardegna principalmente per eccessive precipitazioni temporalesche (nubifragi o flash floods). Il livello di allerta 1 è stato emanato per il NW italiano principalmente per eccessive precipitazioni”. Le zone maggiormente interessate saranno: Sardegna, Liguria, Piemonte e Val d’Aosta. Puoi consultare (sotto) tutte le mappe utili per osservare l’evoluzione prevista in tempo reale.



