Allerta meteo Genova domani 11 ottobre : ma le scuole restano aperte!

Ufficiale la decisione del comune, scuole aperte a Genova domani. Allerta meteo arancione diramata.

Una forte ondata di maltempo si sta avvicinando al nord-ovest mentre in questi minuti sta fortemente colpendo la Sardegna e ancora prima aveva devastato le isole Baleari. La perturbazione già entro stasera porterà piogge diffuse su Piemonte e Liguria, ma sarà domani il giorno di maggior instabilità sulle regioni nord-occidentali.

La Liguria sarà colpita con elevata probabilità da temporali molto forti che potrebbero assumere carattere stazionario a causa della vasta alta pressione situata sui Balcani, la quale agisce da “alta pressione di blocco” che impedisce effettivamente rapidi spostamenti di nubi e temporali verso est. L’area a maggior rischio, per ovvie ragioni orografiche, è l’area tra Savona e Genova : su questi settori potrebbe svilupparsi un forte temporale stazionario alimentato senza sosta dall’energia del mar Ligure. Il temporale potrà scaricare al suolo ingenti quantità di pioggia anche superiori ai 150 mm, specie a ridosso dei rilievi dove agirà anche il fenomeno dello stau (accrescimento verticale delle nubi ed intensificazione delle piogge).

SCUOLE APERTE A GENOVA!

Date le condizioni meteo decisamente severe attese nella giornata di domani 11 ottobre 2018, la Protezione Civile ha emanato l’allerta arancione per la Liguria.

Numerosi sono i comuni che hanno accolto l’allerta e, in via precauzionale, chiuderanno le scuole nella giornata di domani (LEGGI QUI LA LISTA).

Discorso diverso invece per Genova, dove la riunione tenutasi alle 16.00 nella sede comunale ha optato per l’apertura regolare delle scuole in tutta la città di Genova.







Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte