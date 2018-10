Allerta meteo in Liguria: elenco scuole chiuse chiuse nella giornata di domani Giovedì 11 Ottobre [LIVE]

E’ scattata l’allerta meteo della Protezione Civile per la Liguria, in vista della forte fase di maltempo attesa fra la serata di oggi e la giornata di domani. La perturbazione atlantica in avvicinamento da Ovest colpirà con forti piogge e temporali soprattutto i settori centro-occidentali della regione.

Date le previsioni, i sindaci di molti comuni stanno in queste ore valutando la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici per la giornata di Giovedì 11 Ottobre. Sono già numerosi comuni in cui è scattata l’ordinanza di chiusura scuole. Ecco un elenco:

Elenco comuni con scuole chiuse, domani Giovedì 11 Ottobre 2018

Provincia di Imperia

IMPERIA

VENTIMIGLIA

AIROLE

APRICALE

BORDIGHERA

CAMPOROSSO

CIPRESSA

COLCEACQUA

OSPEDALETTI

PIGNA

RIVA LIGURE

SANREMO

TAGGIA

VALLECROSIA

Provincia di Savona

SAVONA

ALASSIO

ALBISSOLA MARINA

ALTARE

ANDORA

BERSEGGI

BORGHETTO

BOISSANO

CALIZZANO

CARCARE

CERIALE

CASANOVA LERRONE

CISANO SUL NEVA

DEGO

LOANO

ORTOVERO

PIETRA LIGURE

TOIRANO

TOVO S.G.

VADO LIGURE

VARAZZE

ZUCCARELLO

Provincia di Genova

Verrà presa oggi alle 16 dal Coc, il comitato comunale che si riunisce in caso di emergenze e allerta meteo, se domani le scuole di Genova verranno chiuse. Sul capoluogo infatti grava l’allerta meteo arancione, con la quale normalmente non si chiudono le scuole, ma oggi il Coc potrebbe decidere di chiuderle comunque in relazione alle molte criticità del post crollo di ponte Morandi.

MEZZANEGO

REZZOAGLIO

VAL FONTANABUONA

SANTA MARGHERITA

RAPALLO

CASARZA LIGURE

CASTIGLIONE CHIAVARESE

MONEGLIA

LAVAGNA

SORI

PIEVE LIGURE

BOGLIASCO

N.B.: alcuni comuni potrebbero mancare all’appello. Aggiornamenti in corso.

