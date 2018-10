Allerta meteo Liguria, Genova: pesante maltempo in arrivo domani 11 Ottobre

Aggiornamento ore 13.00 – pubblicata l’allerta ufficiale della Protezione Civile. Consulta qui l’articolo.

Un’intensa perturbazione atlantica, responsabile già di eventi alluvionali in Spagna e nelle isole Baleari, raggiungerà fra le ultime ore di oggi e la giornata di domani anche l’Italia peninsulare, causando forti precipitazioni in particolar modo sul Nord-Ovest.

Una delle regioni più colpite da questa fase di maltempo sarà la Liguria, dove non piove in maniera significativa da diverse settimane, per tanto i terreni potrebbero avere maggiore difficoltà nell’assorbire l’acqua.

Allerta meteo in Liguria domani 11 Ottobre

La Liguria si troverà per diverse ore sotto il ramo ascendente della depressione, quindi sotto l’azione di correnti in quota umide e particolarmente perturbate. Come di consueto avviene con questo tipo di perturbazioni, verrà a formarsi una pericolosa linea di convergenza (scontro fra correnti di direzione diversa/opposta) che alimenterà la formazione di nuclei temporaleschi stazionari o semi-stazionari, in grado quindi di apportare ingenti precipitazioni a carattere di persistenza sempre sulle stesse zone.

L’area colpita da questi fenomeni risulterà quella centro-occidentale della regione: precipitazioni abbondanti sono attese in particolare fra le province di Imperia, Savona e Genova. Gli accumuli su queste zone potranno raggiungere i 150-200 millimetri nella giornata di domani, Giovedì 11, specialmente sulle alture e nell’entroterra ligure. Non si escludono apporti pluviometri anche superiori. Naturalmente impossibile prevedere ora le località dove pioverà di più e fare previsioni “al chilometro”.

Allerta a Genova: sorvegliati speciali quindi anche il genovesato e Genova città, dove comincerà a piovere nella serata-nottata e il maltempo si intensificherà poi nel corso di domani, con alto rischio di nubifragi.

Al momento non risultano ancora allerte ufficiali da parte della Protezione Civile, ma verranno senza dubbio emanate nel corso delle prossime ore. Aggiornamenti verranno forniti a breve.

Il maltempo tenderà ad attenuarsi nella seconda parte di domani, fra pomeriggio-sera, con lo spostamento delle piogge (molto meno intense) sul settore orientale della regione ed un miglioramento sull’area centro-occidentale.





Previsione precipitazioni per la giornata di Giovedì 11 Ottobre, a cura del Consorzio Lamma



Articolo di Francesco Ladisa

