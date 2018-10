Alluvione in atto nel cagliaritano: immagini drammatiche da Capoterra

Situazione che peggiora di ora in ora in Sardegna, nell’area meridionale dell’Isola, martoriata da precipitazioni incessanti.

E’ il cagliaritano l’area più colpita, con gravi criticità nelle zone interne della provincia per allagamenti, frane e smottamenti. Rii esondati nella zona di Capoterra, dove è stato chiuso un tratto di strada statale 195 (come vi abbiamo raccontato qui). Acqua e fango hanno invaso anche le strade del centro cittadino, dove la gente è chiusa in casa perchè continua il violento temporale.

Segnalati anche blackout a Capoterra, dove l’apporto pluviometrico ha raggiunto i 270 millimetri dalla mezzanotte.

Situazione critica anche a Uta e Castiadas, dove le scuole sono state chiuse e molte abitazioni sono rimaste isolate. Ponti sbarrati, strade non più percorribili e diverse persone portate al sicuro dalle forze dell’ordine.

Articolo di Francesco Ladisa

