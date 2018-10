Alluvione in Sardegna : devastazione nel cagliaritano, crolla la statale 195 [IMMAGINI]

Devastazione nel cagliaritano, piogge alluvionali sommergono intere aree. Crolla la statale 195.

Un fortissimo temporale stazionario ha colpito in maniera molto incisiva la Sardegna meridionale ed in particolare il cagliaritano, dove in circa 14 ore sono caduti oltre 300 mm di pioggia. Il temporale appartiene alla vasta perturbazione che proprio ieri ha causato devastazione sulle isole Baleari e che a breve raggiungerà il nord-ovest Italia.

Fortemente colpita l’area di Capoterra dove sono esondati numerosi canali. Fortunatamente la strada statale 195 è stata chiusa al traffico in maniera preventiva da diverse ore : la strada è crollata nel corso del pomeriggio ne tratto che sorvola il rio Santa Lucia a Capoterra come visibile dalle immagini scattate dall’elicottero. Crollata anche la Sp91 tra Capoterra e Uta ed ora è praticamente impossibile raggiungere Capoterra da Cagliari. Fiumi di fango per le strade della cittadina sarda che hanno causato numerosi danni.

Situazione critica anche a Uta e Castiadas dove le scuole sono state chiuse e diverse case sono isolate. Le piogge si sono notevolmente indebolite negli ultimi minuti, ma l’allerta meteo è massima per le prossime ore e in particolare per domani quando potranno svilupparsi nuovi violenti temporali.

Articolo di Raffaele Laricchia

