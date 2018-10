Mar Ionio : scossa di terremoto moderata a sud del reggino (Calabria) – dati INGV

Terremoto moderato a largo del reggino, nello Ionio. Sisma avvertito sul litorale calabrese.

Dopo la moderata scossa ben avvertita a ridosso dell’Etna, nel catanese, si è verificata un’altra scossa di terremoto di moderata entità, precisamente nel mar Ionio a largo della Calabria. Il sisma è avvenuto alle 00.43 di oggi 10 ottobre 2018.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 3.2 sulla scala richter con ipocentro fissato a circa 32 km di profondità. Epicentro localizzato esattamente nel mar Ionio, circa 20 km a sud del litorale reggino in corrispondenza di Melito Porto Salvo, Roghudi e Marina di Sal Lorenzo.

Il sisma è stato avvertito in maniera lieve lungo il litorale reggino meridionale solo per pochissimi istanti e tremori di debole entità.



