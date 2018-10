Meteo domani: intensa perturbazione, attesi forti temporali

Meteo domani – Maltempo al Nord Italia, attesi forti temporali.

Meteo domani – Nel corso della giornata di domani, la perturbazione che nella giornata odierna apporterà i primi fenomeni di marcata instabilità, apporterà un deciso peggioramento su diverse regioni del territorio nazionale.

Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, già nel corso della mattinata di Giovedì 10 Ottobre, rovesci e forti temporali interesseranno: Liguria di ponente, Piemonte, Val d’Aosta e Sardegna orientale. Generalmente più stabile al Sud Italia e lungo le regioni adriatiche. Nel corso del pomeriggio il maltempo tenderà ad intensificarsi sulle regioni appena indicate, e ad espandersi anche a: Toscana, Emilia occidentale e Lombardia. Deboli rovesci e piogge potranno interessare anche l’Appennino centro meridionale e le zone interne della Sicilia.

In serata migliora su Ovest Piemonte e Liguria di ponente, continuano piogge e temporali su Liguria di levante, bassa Lombardia, Ovest Emilia e Sardegna. Non si escludono fenomeni intensi come nubifragi su Liguria e Sardegna. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso dei prossimi aggiornamenti.



Articolo di Luca Mennella



