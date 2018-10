Alluvione in Sardegna : tragedia ad Assemini, donna dispersa ritrovata senza vita

Tragedia nel cagliaritano, alluvione travolge una famiglia. C’è una vittima.

Stamattina vi abbiamo informato in questo articolo delle piogge alluvionali verificatesi tra ieri sera e la notte su ampie aree del cagliaritano, in particolar modo nella zona di Assemini. La piena di un torrente nelle campagne di Assemini aveva travolto un’auto con a bordo un’intera famiglia (due genitori e i tre figli).

Il padre insieme ai figli sono stati portati in salvo dall’elicottero dell”80° Centro Csar dell’Aeronautica Militare, mentre la madre era stata trascinata via dal fiume di acqua e fango. La giovane mamma, Tamara Maccario (casalinga di 45 anni) era stata data per dispersa sino a questa mattina, quando è stata ritrovata senza vita a circa 400 metri dal punto del disastro.

PASTORE DISPERSO A CASTIADAS

Da diverse ore non si hanno notizie di un pastore di Castiadas. L’uomo risulta disperso : era stavo avvistato ieri in una delle zone maggiormente colpite dall’alluvione e da stamattina non si hanno più tracce di lui. I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella zona coi gommoni per mettere in salvo numerose persone che addirittura erano salite sui tetti delle case per sfuggire al tragico alluvione.Le ricerche del pastore vanno avanti ininterrottamente





Il tempo ora è migliorato su tutta la Sardegna : il Sole sta facendo capolino tra le nubi ma attenzione perchè nel corso del pomeriggio potrebbero svilupparsi nuovi temporali sui settori centrali dell’isola sin verso l’entroterra cagliaritano e del Sud Sardegna. Domani avremo un nuovo peggioramento sui settori meridionali dell’isola.



Articolo di Raffaele Laricchia

