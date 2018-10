Forte maltempo in Liguria con nubifragi nel savonese, si registrano i primi danni

Forte maltempo sta colpendo in queste ore la Liguria, come previsto anche secondo l’allerta meteo della Protezione Civile (inizialmente gialla per tutta la regione, poi divenuta rossa per il ponente ligure).

Le precipitazioni più intense si registrano nel savonese, in particolare nell’entroterra, dove si addensano nuclei carichi di pioggia praticamente stazionari, che scaricano quindi ingenti quantitativi sempre sulle stesse zone. Dalla serata di ieri in alcune aree sono caduti già 200-250 millimetri di pioggia.

Sul territorio si registrano le prime criticità: in Val Bormida le forti piogge hanno costretto i Vigili del Fuoco a diversi interventi per alberi e rami, tegole e finestre pericolanti. A Mioglia si è verificata una frana lungo la strada in località Casone, con la via di accesso parzialmente bloccata da pietre e massi caduti sul collegamento stradale. Allagamenti diffusi in gran parte della provincia di Savona, con fiumi che si stanno ingrossando velocemente. L’allerta rossa permane fino alle 15 di oggi, a seguire è previsto un graduale miglioramento delle condizioni meteo sul savonese.

A Genova la situazione risulta sotto controllo e non sono state segnalate particolari criticità in città e nella zona osservata speciale del ponte Morandi.



Articolo di Francesco Ladisa

