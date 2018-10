Meteo in diretta: forti temporali in atto, elevato rischio nubifragi

Meteo in diretta – Intensa fase di maltempo, forti temporali in atto.

Meteo in diretta – In questo articolo andremo ad osservare la situazione meteorologica in atto attraverso l’ausilio delle mappe radar-satellitari ed elaboreremo una previsione per l’andamento delle prossime ore.

Dopo una nottata particolarmente instabile sulla Sardegna, la situazione comincia a migliorare nel cagliaritano, dove registrano danni e forti disagi. Ancora fortemente instabile sul resto della Sardegna e dell’Italia di Nord Ovest. Particolare attenzione è rivolta al Nord Ovest italiano e in particolar modo in Liguria, dove nel corso delle prossime ore assisteremo ad un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche. Qui, non si escludono fenomeni intensi come nubifragi e flesh floods. Instabile anche lungo le coste toscane.

Nel corso della giornata la situazione si manterrà fortemente instabile sulla Liguria dove è stata emanata un’allerta meteorologica. Peggiora anche su Piemonte, Lombardia e Ovest Emilia. Attesa debole-moderata instabilità anche lungo l’Appennino centrale. Maggiori informazioni verranno fornite nel corso dei prossimi aggiornamenti. Puoi consultare tutte le mappe utili per osservare l’evoluzione prevista in tempo reale.







Articolo di Luca Mennella

