Meteo oggi: maltempo, allerta meteo in diverse regioni

Meteo oggi – L’intensa perturbazione che da diversi giorni interessa il Mediterraneo occidentale, è giunta in nottata sull’Italia apportando episodi di maltempo diffuso. Attualmente, dopo una nottata difficile, torna a migliorare sul cagliaritano dove siregistrano forti disagi e danni.

Forti temporali continuano ad interessare la Sardegna, mentre un vasto sistema temporalesco si appresta ad interessare il Nord Ovest Italiano. Occhi puntati sulla Liguria, dove gli ultimi aggiornamenti modellistici mostrano accumuli (in 12-24h) superiori ai 180 mm. Non a caso la protezione civile ha emanato un’allerta arancione per queste zone. In mattinata è atteso un peggioramento anche su Piemonte, Lombardia, Ovest Emilia e Toscana. Nel corso del pomeriggio marginale interessamento anche di Veneto e Trentino. Possibili piogge e rovesci anche lungo la catena appenninica.

In serata migliora su Liguria e Piemonte. Tendenza a peggiorare su Toscana, Umbria e Lazio. Maggiori informazioni verranno fornite in fase di Nowcating.



