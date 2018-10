La danza dei filmini a largo di Polignano a Mare. Spettacolo nelle acque pugliesi.

Uno spettacolo inaspettato e unico è affiorato dalle acque pugliesi a largo di Polignano a Mare, storica località del sud-est barese, luogo di nascita di Domenico Modugno.

Durante uno dei tanti classici giri in barca a largo di Polignano, in cui i turisti si godono lo splendido paesaggio offerto dalle scogliere della cittadina pugliese, alcuni fortunati turisti si sono ritrovati davanti a 5 esemplari di delfini che nuotavano liberamente in acqua. Un turista ha ripreso lo spettacolo col cellulare, inquadrando i delfini con sullo sfondo la splendida Polignano a Mare. Il video davvero mozzafiato sta facendo il giro del web.



Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK





Ultime notizie Leggi tutte