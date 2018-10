Sardegna : alluvione su Assemini nella notte, c’è un disperso. Almeno 40 cani sommersi sono a rischio

Nuovi forti temporali nella notte in Sardegna, colpito fortemente il cagliaritano. Continua a piovere!

Vi avevamo informato ieri sera dell’arrivo di un nuovo enorme temporale dal Canale di Sardegna e che ha poi effettivamente colpito gran parte dei settori centro-meridionali dell’isola. Tuttavia a seguito del passaggio di questo temporale molto intenso si è ricostituita la convergenza delle correnti nell’area di Cagliari dove si è sviluppato un altro temporale stazionario e auto-rigenerante.

Insomma non smette mai di piovere nel cagliaritano ed in particolare nell’area tra Capoterra, Uta, Assemini, Sestu e Sinnai (l’hinterland di Cagliari) dove gli accumuli variano dai 200 ai 490 mm (quest’ultimo dato è relativo a Capoterra, mentre ad Uta sono caduti 471 mm).

La situazione al momento è in gran parte migliorata ma persiste ancora un temporale stazionario e auto-rigenerante esattamente su Cagliari dove sono in atto intensi rovesci di pioggia, tuoni e fulmini.

ORE 21.45 DEL 10 OTTOBRE - grosso temporale MSC in arrivo sulla Sardegna Radar delle piogge ORE 21.30 DEL 10 OTTOBRE - Evidenti i nubifragi in atto sul sud-est della Sardegna. Si avvicina anche il vasto temporale MCS che rientra man mano nel raggio d'azione del radar Fulmini rilevati dal radar sulla Sardegna e nel Canale Allerta meteo rossa fino a giovedi 11 sera Rio Santa Lucia distrugge il ponte della statale 195 Capoterra Capoterra Capoterra Capoterra ore 09.00 dell'11 ottobre - situazione in miglioramento Prev 1 of 14 Next

TANTI DISAGI, UN DISPERSO

Nella notte sono state evacuate 49 persone a Uta a causa delle avverse condizioni idro-geologiche e idrauliche dopo le piogge alluvionali di ieri sera. Gravi disagi e danni ad Assemini : un alluvione lampo si è abbattuto sulla cittadina sarda tra ieri sera e la notte dando vita a fiumi di acqua e fango per le strade. Una donna risulta dispersa : si trovava a bordo di un’auto col marito e 3 figli nelle campagne di Assemini quando sono stati colpiti dall’alluvione. La famiglia è riuscita a mettersi in salvo tranne la donna, cche risulta ancora dispersa. Le ricerche vanno avanti senza sosta. Decine di abitazioni sono state allagate e diverse strade interrotte.

Preoccupazione anche per un canile di Assemini : sono almeno 40 i cani che rischiano di morire annegati (almeno 1 è già morto). Il canile situato nella strada dei Canadesi è stato colpito dalle piogge alluvionali ed è sommerso dall’acqua. Si richiede il massimo supporto, per dare una mano è pregato di chiamare la signora Agnese al 3420278086.







