Terremoto in Russia : scossa intensa a largo della kamchatka – dati USGS

Ancora una forte scossa di terremoto nel Pacifico, trema la Russia orientale.

Dopo la fortissima scossa di terremoto avvenuta ieri sera in Papua Nuova Guinea si è verificata un’altra intensa scossa sul bordo occidentale dell’oceano Pacifico, esattamente a largo della Russia. Il sisma è avvenuto oggi 11 ottobre 2018 alle 01.16.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’USGS (centro sismico americano) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 6.5 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato fissato a circa 17 km di profondità. Epicentro localizzato esattamente in mare, a largo delle isole Curili e circa 100 km a sud della kamchatka. Il terremoto è stato avvertito in un raggio di almeno 900/1000 km ma fortunatamente nell’area prossima all’epicentro, isole Curili comprese, non sono presenti abitanti. Dunque il terremoto non dovrebbe aver provocato danni o feriti.



Articolo di Raffaele Laricchia



