Allerta meteo arancione per Sabato 13 Ottobre: scuole chiuse a Catania e in altri comuni

Data l’allerta arancione emanata dalla Protezione Civile per la giornata di domani, in cui sono previste ancora abbondanti precipitazioni e forti temporali sulla Sicilia orientale, diversi comuni hanno deciso di chiudere le scuole per Sabato 13 Ottobre. Si tratta di località situazione sulla fascia ionica dell’Isola, dove è prevista la parte più intensa della perturbazione.

Al momento, risultano questi i comuni in cui saranno chiuse le scuole (di ogni grado) nella giornata di Sabato 13 Ottobre 2018:

Catania

Acireale

Giarre

Riposto

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nel corso delle prossime ore



Articolo di Francesco Ladisa



