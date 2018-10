Previsioni meteo : tra alta pressione e pericolose correnti orientali. Ancora nubifragi?

Prossimi giorni ad alta tensione all’estremo sud, ancora tanti temporali e nubifragi!

Previsioni meteo / La forte perturbazione che ha pesantemente danneggiato la Sardegna nei giorni scorsi si è spostata sull’estremo sud in giornata, specie tra Calabria e Sicilia dove ha dato inizio ad una fase di maltempo decisamente marcata. Sarà proprio questa perturbazione a far parlare di se nei prossimi giorni, dato che andiamo incontro ad un periodo piuttosto statico e poco movimentato meteorologicamente parlando.

L’alta pressione si sta rapidamente rinforzando su tutto il Mediterraneo centrale inglobando anche buona parte della nostra penisola, nella fattispecie il centro-nord. La presenza di questo anticiclone piuttosto forte e coriaceo, con i suoi massimi pressori situati addirittura sull’Europa centro-centrale (tra Russia, Ucraina e Bielorussia), permetterà lo scivolamento di correnti fresche e umide dall’est Europa sin verso il Mediterraneo meridionale praticamente senza sosta sino almeno a metà della prossima settimana.

Queste masse d’aria attraverseranno il mar Ionio, carico di umidità e calore, portandosi sin sulle regioni del sud Italia dove troveranno condizioni piuttosto instabili a causa della perturbazione giunta proprio in queste ore. Le correnti umide orientali daranno linfa continua alla perturbazione e tenderanno a coinvolgere principalmente i settori ionici dove potrebbe piovere a tratti intensamente e in maniera persistente.

Dunque da oggi si apre una fase molto instabile per le regioni meridionali ed in particolare per il versante ionico. Per essere più precisi saranno Sicilia e Calabria a fare i conti col maltempo che localmente potrebbe rivelarsi alluvionale considerando il periodo piovoso decisamente importante della scorsa settimana che ha anche causato tre vittime. Il maltempo potrebbe quindi concentrarsi in maniera incisiva su zone come crotonese, reggino, catanzarese, messinese ionico, catanese, siracusano e ragusano. Locali piogge riusciranno a coinvolgere anche il resto della Sicilia, la Calabria tirrenica, la Campania e le zone interne della Basilicata.

Tra martedì 17 e mercoledì 18 ottobre le correnti fresche orientali potrebbero coinvolgere anche Puglia, Basilicata e Sardegna apportando locali acquazzoni e temporali.

CLIMA ANCORA CALDO?

Le temperature continueranno a presentarsi piuttosto alte per il periodo in particolare sul centro-nord per effetto dell’anticiclone. Le massime saranno comprese, fino al 18 ottobre, tra i 21 e i 25°C su gran parte d’Italia.



