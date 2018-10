Allerta meteo Estofex: insiste il maltempo al Sud, possibili nubifragi

Allerta meteo Estofex – Insiste il maltempo al Sud!

Allerta meteo Estofex – Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di allerta meteorologica (livello 1 su massimo di tre) per la giornata di oggi Sabato 13 Ottobre 2018.

La situazione sinottica vede la presenza di una vasta goccia fredda situata con il suo core sul Mediterraneo centro-orientale. Questa, nel corso della giornata odierna, favorirà la formazione di moderati-forti rovesci e temporali principalmente sulle regioni meridionali italiane. L’allerta meteorologica riporta la seguente dicitura: “A level 2 was issued for parts of Sicily and Malta for excessive precipitation.”

Ovvero: ” Il livello di allerta 2 è stato emanato per parti della Sicilia e per Malta principalmente per eccessive precipitazioni temporalesche (nubifragi o flash floods).”. Le zone maggiormente interessate saranno: Sicilia, Calabria meridionale e dal pomeriggio-sera Campania. Puoi consultare (sotto) tutte le mappe utili per osservare l’evoluzione prevista in tempo reale.



