Meteo oggi : flusso instabile al sud, ancora rovesci e temporali. E al nord?

Alta pressione sempre più forte sull’Italia centro-settentrionale, ancora maltempo al sud?

Meteo / Situazione pressocchè invariata rispetto alla giornata di ieri sulla nostra penisola : la presenza di un campo di alta pressione sull’Italia centro-settentrionale, che si estende sin verso Germania, Polonia, Bielorussia, Ucraina e Russia, garantisce tempo generalmente stabile e soleggiato ed un clima piuttosto mite per il periodo. Al di sotto di questa cupola anticiclonica, sul suo bordo orientale, scorrono correnti più instabili e fresche che convergono verso il Mediterraneo meridionale e proprio in corrispondenza del sud Italia, caricandosi di aria umida grazie al passaggio sul mar Ionio.

Ecco spiegati i rovesci e i temporali che insistono sulla Sicilia e che nel corso della giornata odierna potranno manifestarsi anche su altre regioni del meridione. In particolare potremmo assistere a locali temporali o acquazzoni sulla Calabria ionica, nel tarantino e nel materano. Tuttavia i fenomeni saranno molto localizzati, rapidi e si concentreranno nelle ore pomeridiane. Discorso diverso invece per la Sicilia dove acquazzoni e temporali anche intensi si presenteranno per gran parte della giornata sui settori ionici (catanese – SCUOLE CHIUSE – , messinese ionico, siracusano, ragusano). Più variabile sul resto della Sicilia dove i fenomeni saranno sparsi e disorganizzati.

Sul resto d’Italia poco o nulla da dire : cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata.



Articolo di Raffaele Laricchia



