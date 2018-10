Molise-Puglia : scossa di terremoto a largo di Termoli nella notte – dati INGV

Moderata scossa di terremoto nella notte a largo del Molise. Tremori a Termoli.

Una scossa di terremoto è stata registrata e avvertita oggi 13 ottobre 2018, esattamente alle 03.55, sulle coste di Molise e Puglia, nella zona di Termoli.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV si è trattato di un sisma di magnitudo 3.0 sulla scala richter, con ipocentro fissato a circa 25 km di profondità. Epicentro individuato esattamente nel mar Adriatico meridionale, pochi chilometri a largo delle coste di Molise e Puglia. Esattamente l’epicentro è localizzato a 4 km da Marina di Chieuti, 8 km da Campomarino e 12 km da Termoli.

Il sisma è stato avvertito in maniera lieve sulle coste molisane e garganiche, in particolare tra Termoli, Campomarino, Marina di Chieut, Portocannone, San Martino in Pensilis e Lesina



Articolo di Raffaele Laricchia



SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte