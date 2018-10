Allerta meteo: scuole chiuse domani Lunedì 15 Ottobre in diversi comuni [LIVE]

La circolazione depressionaria che da giorni persiste sul Mar Ionio seguiterà a portare piogge e temporali nel corso di domani su Sicilia e Calabria. Il grosso del maltempo, per la giornata di Lunedì 15 Ottobre, è atteso sulla Calabria, dove è alto il rischio di nubifragi.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione (moderata) per forte maltempo che interessa parte della Sicilia orientale, buona parte della Calabria e alcune zone della Basilicata. In queste ore i sindaci di diversi comuni che rientrano nell’allerta arancione stanno valutando la chiusura di scuole e uffici.

Vediamo un elenco dei comuni in cui resteranno chiuse le scuole (aggiornamento live):

Calabria

Settingiano

Cerva

Soverato

Palermiti

Caraffa

Stalettì

Borgia

Chiaravalle

Sicilia

Acireale

Milazzo

S. Teresa di Riva

Fiumedinisi

Letojanni

Alì Terme

Nizza di Sicilia

Roccalumera

Furci Siculo

Bollettino criticità per la giornata di domani, Lunedì 15 ottobre 2018:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-E2, Basi-B, Basi-C, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Bacino del Fiume Simeto

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-E2, Basi-B, Basi-C, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Bacino del Fiume Simeto







Articolo di Francesco Ladisa

