Immagini buon onomastico per Santa Teresa – 15 Ottobre 2018

Si celebra il 15 Ottobre Santa Teresa, in ricordo di Teresa di Gesù, o d’Ávila, religiosa e mistica spagnola. Entrata nel Carmelo di Ávila a vent’anni, fuggita di casa, dopo un travagliato percorso interiore che la condusse a quella che definì in seguito la sua “conversione” (a trentanove anni), divenne una delle figure più importanti della Riforma cattolica grazie alla sua attività di scrittrice e fondatrice delle monache e dei frati Carmelitani Scalzi, e grazie alla fondazione di monasteri in diversi luoghi di Spagna e altri Paesi.

Teresa è oggi un nome molto diffuso in Italia, per tanto il 15 Ottobre moltissime persone festeggiano il proprio onomastico. Vogliamo regalarvi una serie di immagini che potete scaricare liberamente e condividere per fare i vostri auguri di buon onomastico a tutte le “Teresa” che conoscete.

Clicca qui per immagini generiche di buon onomastico

Immagini buon onomastico per Santa Teresa







Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte