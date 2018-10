Meteo : domani ancora nubifragi al sud, la perturbazione si espande al centro-nord?

Forte maltempo a sud domani, alto rischio nubifragi. Piogge anche sul centro-nord?

La perturbazione immobilizzata sul Canale di Sicilia sta causando un’intensa ondata di maltempo sulle regioni ioniche, esattamente tra Calabria meridionale e Sicilia centro-orientale. Come specificato in questo articolo l’apice del maltempo è atteso tra stasera e la notte in Sicilia, mentre domani toccherà a Calabria e Basilicata.

Dunque anche domani il rischio di piogge incisive e temporali intensi sarà abbastanza alto ancora una volta sulle regioni ioniche, ben esposte alle umide correnti orientali richiamate dalla bassa pressione presente sul Canale di Sicilia.

Questa bassa pressione, tuttavia, nella giornata di domani 15 ottobre 2018 inizierà a muoversi verso nord, portandosi sul mar Tirreno, causando una risalita dell’instabilità anche sulle regioni centro-settentrionali. Ma vediamo il tempo nel dettaglio :

NORD – molte nubi al mattino specie sul nord-ovest e gran parte della pianura Padana, ma senza piogge. Tra pomeriggio e sera possibilità di locali piovaschi e temporali rapidi sull’Emilia Romagna, mentre avremo deboli pioviggini a ridosso dei rilievi e tra Lombardia e Piemonte. Poco nuvoloso o nuvoloso su Triveneto e Liguria.

CENTRO – Generalmente poco nuvoloso o nuvoloso su Toscana e Lazio. Addensamenti più compatti sul lato adriatico con possibilità di piogge e locali temporali generalmente concentrati sui settori collinari e montuosi dell’Appennino. Fenomeni isolati e rari sulle coste.

SUD E ISOLE – Forti temporali e piogge intense, oltre che persistenti, in Calabria. Colpito maggiormente il lato ionico dove non escludiamo accumuli di pioggia superiori ai 150 mm. Piogge e rovesci estesi anche in Basilicata per gran parte della giornata. In sicilia ancora residui forti temporali tra la notte e le prime ore del mattino su messinese ionico e catanese, dopodichè il tempo migliorerà su tutta l’isola. Cieli nuvolosi in Puglia con isolate piogge sui settori interni.

Le nubi si addenseranno anche sulla Sardegna, specie sui settori orientali, ma le piogge saranno isolate. In serata forte peggioramento su cagliaritano e Sud Sardegna per l’arrivo di temporali da ovest.







Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte