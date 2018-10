Meteo : domenica col rischio nubifragi al sud – tutte le previsioni

Forte maltempo verso il sud Italia, attenzione su Calabria e Sicilia. Altrove alta pressione?

Meteo / Una bassa pressione piuttosto statica presente nel Canale di Sicilia continua a portare condizioni di spiccato maltempo sulle estreme regioni meridionali, ovvero tra Calabria e Sicilia, dove proprio nella giornata odierna dovremmo registrare l’apice di questa fase di maltempo.

Le umide correnti fresche richiamate da est stanno causando la formazione di piogge diffuse e soprattutto stazionarie sulla Sicilia ionica, determinando quindi anche locali nubifragi.

Man mano che ci spostiamo verso nord la situazione è sempre più stabile grazie alla presenza dell’alta pressione. Ma come procederà la giornata di oggi, 14 ottobre 2018?

Il tempo si manterrà perturbato su Sicilia e Calabria per tutto il giorno, in particolar modo sui settori ionici dove non escludiamo l’arrivo di nubifragi e locali eventi alluvionali. Saranno ragusano, siracusano e catanese ad assistere ai fenomeni più intensi : non escludiamo picchi di pioggia, specie a ridosso dei rilievi, superiori ai 150 mm sino a stasera. Piogge e temporali anche su reggino, catanzarese e crotonese, anche insistenti per gran parte del giorno. Dal pomeriggio nubi in aumento anche in Campania dove giungeranno locali piogge.





Locale instabilità attesa anche sulle zone interne di Basilicata e Puglia nel pomeriggio. Altro tempo nettamente più stabile.



Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte