Alluvione in Francia: Villegailhenc in ginocchio [IMMAGINI]

Vi abbiamo parlato in questo precedente articolo della grave ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore nel Sud della Francia e in particolare nel dipartimento dell’Aude, verso il confine con la Spagna.

Impressionanti le immagini che arrivano dalle zone più colpite, come Villegailhenc, piccole comune a nord di Carcassonne, dove le strade sono diventate torrenti in piena. L’acqua e il fango hanno travolto automobili e causato gravi danni: un ponte è letteralmente crollato, come si può vedere in queste immagini. Quattro le persone morte a Villegailhenc, su un bilancio di 6 vittime totali nel dipartimento dell’Aude.



Articolo di Francesco Ladisa

