Immagini Halloween: cartoline, gif animate, da scaricare e condividere gratis

Halloween: immagini per augurare un buon Halloween 2018!

Si avvicina la tanto attesa festa di Halloween, ricorrenza di origine celtica celebrata la sera del 31 Ottobre, che ormai da anni è sicuramente entrata nella classifica delle feste più considerate dell’anno anche in Italia, specialmente dai bambini.

Nel corso del ventesimo secolo, in America, Halloween ha assunto le forme spiccatamente macabre e commerciali con cui è divenuta nota, anche in Italia. È erroneo comunque il pensiero comune che la festa di Halloween sia estranea alle tradizione italiane, in quanto usanze affini a quelle della moderna Halloween sono sempre state comuni in tutta Italia, anche se spesso si collocavano nella notte fra il 1º novembre e il 2 novembre.

L’usanza, molto influenzata dalle nuove tradizioni americane, si è poi diffusa in molti Paesi del mondo e le sue manifestazioni sono molto varie: si passa dalle sfilate in costume ai giochi dei bambini, che girano di casa in casa recitando la formula ricattatoria del trick-or-treat (dolcetto o scherzetto, in Italia).

In questa pagina vogliamo regalare una serie di immagini, divertenti e spaventose, che potrete liberamente scaricare e condividere gratis, o magari riutilizzare per un biglietto di auguri.

Immagini Halloween – fai gli auguri con queste divertenti immagini!

Gif animate

Immagini statiche







Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte