Meteo : ex-uragano Leslie nel Mediterraneo. Oggi con tante nubi e un po’ di maltempo

Meteo / Sicuramente non ci troviamo davanti ad una fortissima perturbazione, tutt’altro, però è significativo pensare che si tratta di una fase di maltempo determinata in parte da ciò che è rimasto dell’uragano Leslie che ha pesantemente colpito il Portogallo due giorni fa. Questa nuova perturbazione ha causato vaste inondazioni e vittime in Francia (VEDI QUI) ed ora si appresta a lambire anche l’Italia senza, fortunatamente, portare fenomeni diffusi o estremi.

Nella giornata di oggi (martedi 16 ottobre 2018) la perturbazione ora presente nel Mediterraneo occidentale si sposterà leggermente verso est, riuscendo a coinvolgere parzialmente anche la nostra penisola. Lungo il bordo orientale di questa perturbazione si muoverà un flusso di aria mite e instabile proveniente da sud che investirà tutta Italia causando un lieve e generale aumento delle temperature e contemporaneamente anche la risalita di tante nubi, localmente cariche di pioggia.

I fenomeni più diffusi e insistenti li troveremo in Sardegna e Basilicata : non escludiamo anche locali nubifragi ma non di lunga durata. Tempo instabile (con molte nubi e piogge sparse) anche su Calabria, Lazio, Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Piemonte e Valle d’Aosta.

Situazione più stabile (seppur con cielo spesso coperto da nubi) su Campania, Sicilia e quasi tutto il lato adriatico dal Molise al Friuli Venezia Giulia.



Articolo di Raffaele Laricchia

