Oceania : intense scosse di terremoto in Nuova Caledonia, forte sequenza in atto

Due forti scosse di terremoto sono state registrate oggi, 16 ottobre 2018, esattamente alle 02.28 e alle 03.03 nell’Oceania sud-orientale, a largo della Nuova Caledonia (ore 11.28 e 12.03 all’epicentro). Stando ai dati giunti dai sismografi dell’USGS le due scosse hanno raggiunto rispettivamente la magnitudo 6.3 e 6.4 sulla scala richter, con ipocentro fissato a soli 10 km di profondità.

Fortunatamente l’epicentro di entrambe le scosse è stato localizzato nell’oceano, lungo l’anello di fuoco, a circa 145 km dalle coste della Nuova Caledonia ed in particolare dall’isola di Marè. Le due scosse sono state nettamente avvertite in tutta la Nuova Caledonia, l’arcipelago delle Vanuatu e anche alle Figi, distanti oltre 700 km. Non dovrebbero esserci danni grazie alla notevole distanza dell’epicentro dalla terraferma.

Oltre queste due intense scosse segnaliamo almeno altri 10 episodi con magnitudo superiore al valore 5.0 nelle ore successive.



