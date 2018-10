Maltempo in Basilicata e nel materano: fiumi di fango sulla strada provinciale Cavonica [VIDEO]

Situazione difficile in alcune zone della Basilicata dove le piogge persistenti e intense degli ultimi due giorni hanno provocato ingenti allagamenti e disagi.

Particolarmente critica la situazione nell’entroterra materano: disagi vengono segnalati nella zona di Stigliano, Tursi, Montalbano Jonico.

Nella zona di Stigliano, come mostrano queste immagini, in seguito alle intense precipitazioni la strada provinciale Cavonica risulta impraticabile. Il manto stradale è stato invaso da acqua e fango. Problemi per gli automobilisti.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.

Se non visualizzi il video clicca qui



Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK





Ultime notizie Leggi tutte