Meteo oggi: forti temporali sulle isole, rischio nubifragi

Meteo oggi – Ancora maltempo sulle isole maggiori, attesi forti temporali.

Meteo oggi – Nel corso delle prossime ore, un insidioso minimo barico si andrà a formare tra Sicilia e Sardegna apportando piogge e forti temporali.

Gia in queste ore fenomeni di instabilità stanno interessando la Sardegna e in maniera marginale la Sicilia. Deboli e isolate piogge anche sulle zone pedemontane del Piemonte. Più stabile altrove. Nel corso del pomeriggio la situazione tenderà a peggiorare velocemente sulla Sicilia, mentre moderate e localmente forti precipitazioni interesseranno la Sardegna orientale. In serata la situazione si presenterà pressochè invariata, tuttavia, in questa fase, non si escludono fenomeni intensi come nubifragi sulla Sicilia ionica e in particarl modo fra le province di Siracusa e Ragusa.

Le temperature risulteranno stabili su valori lievemente sopra media su gran parte del territorio nazionale, i mari saranno calmi ad eccezzione dello Ionio. La ventilazione prevalente dai quadranti meridionali al Sud, da quelli settentrionali al Nord.



Articolo di Luca Mennella



