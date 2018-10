Scossa di terremoto moderata a grande profondità nel Golfo di Policastro – 18 ottobre 2018

Scossa di terremoto molto profonda tra Campania e Basilicata, sisma non avvertito.

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 18 ottobre 2018, esattamente alle 20.34, nel mar Tirreno esattamente nel Golfo di Policastro, tra Campania e Basilicata.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo 3.1 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato individuato a quasi 300 km di profondità. Epicentro localizzato esattamente poco a largo di Sapri, Villammare e Capitello, nel salernitano meridionale e praticamente nel Golfo di Policastro.

Il sisma non è stato assolutamente avvertito in nessuna località grazie all’ipocentro molto profondo : si è trattato di un sisma di subduzione non percepibile in superficie.



Articolo di Raffaele Laricchia

