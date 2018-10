Alluvione nel catanese: Palagonia è in ginocchio, le immagini impressionanti

Continuano ad arrivare testimonianze e immagini dal catanese, nuovamente martoriato da piogge torrenziali e alluvioni lampo nelle ultime ore.

Come vi abbiamo mostrato nei precedenti articoli, fortissimi nubifragi hanno investito la zona del calatino, in particolare i territori di Scordia, Palagonia, Ramacca e Lentini. Qui sono precipitati al suolo oltre 100 millimetri di pioggia, con picchi addirittura di 230 mm fra Palagonia, Ramacca, dove torrenti e canali sono esondati, generando fiumi di fango che hanno travolto le zone abitate.

Questo lo scenario a Palagonia. Il paese è letteralmente in ginocchio: strade danneggiate, smottamenti, fango un pò ovunque e addirittura automobili trascinate via dalla furia dell’acqua. Al momento per fortuna non risultano vittime o dispersi, anche perchè la fase più violenta del maltempo si è verificata durante le ore notturne. La situazione richiederà enorme lavoro da parte dei vigili del fuoco, volontari e gli stessi cittadini per risollevare il paese.

