Cambio orario: in arrivo l’ora solare, ma potrebbe essere l’ultima volta

Il cambio dell’ora è ormai vicino: manca una settima al passaggio di consegne fra ora legale e ora solare. Il 28 Ottobre prossimo, esattamente alle 3.00 di Domenica, sposteremo gli orologi un’ora indietro (molti dispositivi elettronici lo faranno in realtà in automatico).

Nella notte fra il 27 e il 28 potremo dormire quindi un’ora in più. Inoltre con l’ora solare farà buio prima durante il pomeriggio, in quanto l’ora del tramonto sarà chiaramente anticipata di un’ora. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di Marzo 2019, quando farà spazio al ritorno dell’ora legale.

Ricordiamo che il “futuro” dell’ora legale (e solare) è incerto, dato che è al vaglio della Commissione Europea la possibilità di abbandonare questo sistema e lasciare a ogni singolo stato la libertà di scegliere quale ora adottare. Per modificare le disposizioni sull’ora legale, la Commissione dovrà prima convincere i governi dei 28 stati e l’Europarlamento, con una decisione adottata a maggioranza. La decisione finale la si potrà conoscere probabilmente nelle prossime settimane. Dunque, non è da escludere che si possa trattare anche dell’ultimo cambio orario nel nostro paese.



Articolo di Francesco Ladisa



