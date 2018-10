Meteo oggi: tempo mite e stabile sulla penisola, temporali in Sicilia

Meteo oggi – Stabile e mite, ultimi temporali in Sicilia.

Meteo oggi – Le condizioni meteorologiche tornano a stabilizzarsi sensibilmente su gran parte del territorio nazionale. Tuttavia moderata instabilità continua ad interessare Sicilia e Sardegna.

Attualmente le condizioni atmosferiche si presentano stabili e soleggiate su tutto il territorio nazionale. Rovesci e temporali anche di forte intensità stanno interessando la Sicilia orientale e la zona dello stretto di Messina (ALLUVIONE NELLA NOTTE NEL CATANESE). Nel corso del pomeriggio la situazione meteorologica rimarrà pressocchè invariata, qualche pioggia in più potrà interessare la Sardegna meridionale, insistono i temporali in Sicilia. In serata la situazione atmosferica tornerà stabile su tutto il territorio nazionale, comprese le isole maggiori.

Temperature stabili o in lieve aumento su valori sopra media stagionale. Mari mossi o molto mossi i bacini occidentali, calmi Adriatico e Tirreno. Ventilazione debole dai quadranti settentrionali. Potrebbe interessarti anche:



Articolo di Luca Mennella

