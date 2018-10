Sicilia : alluvioni tra Scordia, Palagonia, Ramacca, Lentini. Auto sommerse, strade distrutte [IMMAGINI]

Continuano ad arrivare immagini impressionanti riguardo l’alluvione verificatosi questa notte tra catanese e siracusano. Già vi abbiamo parlato dei gravi danni tra Scordia e Palagonia a seguito delle piogge incessanti di ieri sera e stanotte, che hanno portato ad un accumulo superiore ai 90/100 mm (da ieri).

Il potente temporale ha imperversato con la sua massima intensità per diverse ore tra il basso catanese e il siracusano, colpendo duramente centri abitati come Scordia, Palagonia, Ramacca e Lentini, con le relative frazioni. Alcuni torrenti e canali sono esondati causando vasti allagamenti in tutti i centri abitati menzionati. Strade trasformate in fiumi di fango a Scordia e Palagonia, strade devastate, piccole frane e auto scaraventate via dall’acqua.

Auto sommersa a Lentini, se non vedi il video clicca qui >>

Colpita anche la zona di Lentini : un’auto è stata sommersa dall’acqua poco fuori città ma è stato tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Vaste inondazioni anche in zona San Leonardo, nell’area che costeggia la Strada Statale 194 Ragusa-Catania, per l’esondazione del fiume Leonardo che ha sommerso anche un’abitazione rurale.

Eloquenti le immagini che giungono dal catanese e dal siracusano :

Lentini - foto di Damian Romano Lentini - foto di Damian Romano Lentini - foto di Damian Romano Lentini - foto di Damian Romano Scordia Scordia Scordia Scordia Scordia Scordia Scordia Scordia Palagonia Prev 1 of 14 Next

Altro video da Lentini :

Pubblicato da Francesco Siracusano su Giovedì 18 ottobre 2018





Articolo di Raffaele Laricchia

