Sicilia: nubifragi, frane e smottamenti fra Scordia, Palagonia, Ramacca, Lentini. Strade chiuse.

Ancora danni in Sicilia, dove fra il pomeriggio di ieri e le prime ore di oggi 19 Ottobre si è abbattuta, come previsto, una violenta ondata di maltempo.

Temporali e nubifragi hanno colpito il Sud dell’Isola e poi i settori orientali, causando danni ingenti fra catanese e siracusano, una fra le zone sicuramente più colpite. Come abbiamo mostrato in questo articolo, esondazioni di corsi d’acqua, frane e smottamenti, hanno interessato vaste aree nella zona del calatino, in particolare fra i territori di Scordia, Palagonia, Ramacca e Lentini. Alcune strade sono state letteralmente devastate dalla furia dell’acqua e del fango.

Proprio la viabilità risente in queste ore della pesante ondata di maltempo. L’Anas ha disposto la chiusura temporanea di diverse strade: un tratto della 114 dir “Della Costa Saracena” tra il km 10 e 11, a Carlentini (SR), e la 192 “Della Valle del Dittaino” dal km 24 al km 43, la strada statale 288 “Di Aidone”, dal km 2 al km 10, a Ramacca (CT), inoltre la strada statale 417 “Di Caltagirone”, chiusa dal km 54 al km 59 a Lentini per esondazione del torrente Gornalunga.

Secondo quanto riferito dalla sala operativa della Protezione civile regionale, che ha inviato personale nelle zone colpite dal nubifragio, non ci sarebbero feriti. Il Comune di Catania ha invitato i cittadini alla prudenza negli spostamenti. Le scuole in città sono comunque regolarmente aperte.



Articolo di Francesco Ladisa



