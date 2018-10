Immagini Santa Irene, da scaricare e condividere per fare gli auguri di buon onomastico

Si celebra il 20 Ottobre Santa Irene, in onore di Irene del Portogallo, conosciuta anche come Iria de Tomar (Tomar, 635 – Escálabis, 653), religiosa portoghese, venerata come martire e santa dalla Chiesa cattolica.

Ecco una serie di immagini dedicate a questo bellissimo nome. Potete scegliere quella che preferite per fare i vostri auguri di buon onomastico a tutte le Irene che conoscete.

Immagini Sant’Irene







