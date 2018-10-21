Aeronautica Militare: forte maltempo in arrivo al centro-sud, le zone più colpite

Una massa d’aria fredda e instabile sta in queste ore sopraggiungendo sulle regioni adriatiche e investirà fra la serata odierna e la giornata di domani il centro-sud, apportando piogge, temporali e un netto calo delle temperature.
L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi per le prossime ore, che riportiamo di seguito:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 10 UTC DEL 21/10/2018
SI PREVEDONO:
– DAL POMERIGGIO DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULL’ABRUZZO;
– DALLA SERATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 6 ORE PRECIPITAZIONI DA MODERATE A LOCALMENTE INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA CAMPANIA, NONCHè SU MOLISE E PUGLIA SETTENTRIONALE;
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– DAL POMERIGGIO DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SU AREE COSTIERE DI VENETO, EMILIA-ROMAGNA, MARCHE, ABRUZZO, IN ESTENSIONE DALLE PRIME ORE SERALI A SARDEGNA SETTENTRIONALE, TOSCANA, UMBRIA, LAZIO SETTENTRIONALE, MOLISE, CAMPANIA E PUGLIA SETTENTRIONALE, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
DALLE PRIMISSIME ORE DI DOMANI LUNEDI’ 22 OTTOBRE 2018 E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE SI PREVEDONO:
– PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU CAMPANIA, BASILICATA TIRRENICA E CALABRIA, IN RAPIDA ESTENSIONE AL RESTANTE TERRITORIO DELLA BASILICATA, PUGLIA, MOLISE ED ABRUZZO;
– PRECIPITAZIONI DA MODERATE A LOCALMENTE INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PARTE SETTENTRIONALE;
– VENTI DI BURRASCA DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SU SARDEGNA, SPECIE AREE COSTIERE, TOSCANA, UMBRIA,
LAZIO SETTENTRIONALE, ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
– VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SU COSTE DI VENETO, EMILIA-ROMAGNA E MARCHE, NONCHè SULLA CAMPANIA, IN ESTENSIONE DALLA SERATA ANCHE ALLE COSTE OCCIDENTALI DELLA SICILIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
DALLA SERATA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE SI PREVEDE ALTRESI’ STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL TIRRENO CENTROMERIDIONALE SETTORI OCCIDENTALI E SULLO STRETTO DI SICILIA.
C.N.M.C.A.
Articolo di Francesco Ladisa
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