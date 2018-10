Maltempo a Roma : grandinata spaventosa imbianca la Capitale [VIDEO]

Vi abbiamo parlato poc’anzi del forte temporale abbattutosi su Roma, dove ha scatenato non solo forti piogge ma anche intense grandinate, venti forti e una tempesta di fulmini.

Il vasto temporale che ha colpito Roma si è formato praticamente nei pressi della capitale, probabilmente laddove l’aria fredda giunta alle alte quote ha incontrato i fattori più ideali per dar vita ad un temporale. Probabilmente l’isola di calore di Roma ha contribuito allo sviluppo del vasto temporale che poi ha abbracciato gran parte del Lazio tanto da produrre, in appena 2 ore, oltre 2500 fulmini.

Fulmini rilevati dal radar nel Lazio dalle 19.00 Prev 1 of 9 Next

Numerosi i disagi nella capitale (di cui vi abbiamo già parlato qui), attraversata in pieno dal temporale che proprio su Roma presentava i nuclei precipitativi più intensi e carichi di grandine. La forte grandinata ha colpito diversi quartieri romani, in particolare Viale Alessandrino dove l’intensità è stata talmente estrema che tutto il quartiere è stato totalmente imbiancato dal ghiaccio. In alcuni punti stradali l’accumulo della grandine ha superato i 30/40 cm di altezza. Impressionante il video diffuso sul web da Alessio Faina che mostra Roma letteralmente imbiancata dalla grandine come durante una forte nevicata.



Articolo di Raffaele Laricchia



SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte