Maltempo : irrompe l’aria fredda, forti grandinate tra Veneto ed Emilia – VIDEO

Temporali e acquazzoni sul medio-alto Adriatico, irrompe l’aria fredda. Grandinate in atto.

Maltempo / Come ampiamente previsto l’aria fredda sta facendo il suo ingresso in queste ore sulla nostra penisola, apportando un diffuso e sensibile guasto del tempo dopo una mattinata relativamente stabile. Rovesci e temporali sono in atto su Friuli, Veneto, Emilia Romagna e Marche, localmente anche di forte entità data la caratura dell’aria fredda in entrata.

La perturbazione sta causando contrasti piuttosto accesi a causa dell’entrata, in alta quota, di temperature tra i -22 e i -26°C a 500hpa (oltre 5000 metri di quota), quindi parliamo di valori piuttosto bassi in relazione alle temperature presenti sino a poche ore fa su tutta le penisola. Il forte calo termico ha dunque scatenato rovesci e temporali diffusi, in molte zone anche carichi di grandine come avvenuto tra Veneto ed Emilia Romagna. Grandinate con chicchi medio-piccoli ma molto intense rilevate tra padovano, rodigino e ferrarese. (SEGUI IL SATELLITE IN DIRETTA).

Le temperature stanno crollando in maniera repentina su tutto il nord-est ed il lato Adriatico : alle ore 16.30 la colonnina di mercurio si è portata sin verso gli 11/13°C dal Friuli Venezia Giulia sino alle Marche. Eloquenti i +11°C di Ancona e i +13°C di Venezia. Nel frattempo spira anche un sostenuto vento di Bora sul medio-alto Adriatico.

Ecco la forte grandinata avvenuta a Vigarano Mainarda, nel ferrarese (se non vedi il video clicca qui ) :





Nelle prossime ore il fronte temporalesco scenderà verso sud, colpendo anche Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale (entro la tarda serata).Possibili temporali anche su Umbria e Lazio nel corso della sera, mentre migliorerà gradualmente sul nord-est dove resisterà solo il forte vento di Bora. Attenzione a possibili grandinate su Emilia Romagna, Marche e Abruzzo.



Articolo di Raffaele Laricchia

